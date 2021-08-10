5歲男童潘星宇眼白泛黃急需換肝　膽紅素高於常人20多倍

5歲男童潘星宇肝功能衰退，需要今年換肝續命，但輪候多時仍未獲適合的屍肝，星宇近日情況持續加劇，需要多次入院，膽紅素亦急升，高於正常人20多倍，亦瀕臨嚴重水平，以致其眼白泛黃。潘媽媽今(10日)二度懇請有心人捐出O型血屍肝、活肝。

5歲男童潘星宇患有先天性膽管閉塞，在54日大時曾接受手術切除膽囊，但其肝功能仍較普通小童差，現時有肝硬化的迹象，星宇在3個月多前開始發高燒，上月20日前肚積水脹至西瓜大小，要在瑪麗醫院小兒外科入醫治療，其後住院1星期多便出院，抽取2,700毫升的積水。潘媽媽指，在本月7日覆診時亦有抽血，後來診所致電指星宇的膽紅素達200多、300，高出正常人20多倍，她指通常病人若達400便要馬上換肝，故要求星宇在下周一(16日)再入院。

潘媽媽指，星宇現時情況嚴重，眼白泛黃，令她非常擔心。她指自去年6月30日起星宇開始排肝，雖然排在輪候名冊首位，但輪候一年，兩度未能遇上適合的屍肝，令她非常擔心。潘媽媽指，由於O型血屍肝比較罕見，加上不是所有肝亦適合捐贈小童，她呼籲有心人捐出O型血屍肝，或活肝，有意者可聯絡瑪麗醫院肝臟移植科或潘媽媽9788 6664。