調查指88%受訪者認為禁聚令太緊　58%不滿政府抗疫表現

本港新冠肺炎疫情緩和，不少市民希望放寬禁聚令。有機構今(10日)公布有關禁聚令的調查，結果顯示88%的受訪者認為禁聚令太緊，政府應適當放寬。

香港民意研究所於上月16日至21日期間，以電郵訪問5636人，其中有88%的受訪者認為現行禁聚令太緊，59%的受訪者認為應該全面撤銷禁聚令。另外，研究所亦於上月19日至本月9日以電郵訪問6019名市民，請受訪者評價香港政府應付新冠肺炎的表現，當中58%的受訪者不滿政府的表現，比上月的調查結果上升2個百分點。

中科監察研究員潘麒智指世界各地變種病毒疫情不斷升溫，雖然香港疫情尚算穩定，但不少飲食業已「打定輸數」，因疫情變化難以預測，而往往即使政府收緊防疫政策，業主卻不體諒業界，令業界經營愈發困難。潘指有業內人士反映現時的生意回復不到過往70%，擔心若疫情再有波動，對業界來說可是「攞命」，對政府怨聲載道。

潘又呼籲市民切勿掉以輕心，以為接種疫苗便等同安全就會無事，須繼續做好防疫措施，形容變種病毒的影響是不能想像的。