疫下封關逾年難回港覆診　工會上半年接1.8萬內地港人求助

新冠肺炎疫情持續逾年，期間不少居於內地的港人因封關而未能回港就醫。有工會今日(10日)表示，其位於內地的諮詢服務中心，今年上半年共接獲1.8萬名港人求助，並協助約1.3萬宗個案，包括助其登記申請電子消費券等。同時，該工會在未來會積極參與負責選出行政長官的選舉委員會相關工作，並視乎候選人是否熟悉內地港人的情況及政策等，考慮投票意向。

工聯會會長吳秋北指，目前估計約有50萬名港人在內地生活、工作及學習，期間不時遇上困難，例如發生意外急需支援，或因生活困難冀搬回香港等；而疫情下亦有不少居於內地的長者，因無力支付隔離酒店費用，而未能回港覆診。吳續指，該會與內地工會關係密切，在支援內地港人方面有一定優勢，自2004年在內地先後成立6個諮詢服務中心，至今已累積協助逾10萬宗求助個案。

該會副會長麥美娟亦指，去年收到超過990宗港人滯留湖北的求助個案，涉及1,500人，最終與港府磋商後，獲當局安排包機接載港人返港。她又提到，選舉委員會經完善後，新增「內地港人」界別，意味着日後港府必須關注內地港人的需要，令其生活更加方便。

另外，工聯會屬選舉委員會的指明團體，可就此界別提名共12人參加6個委員，即每個席位提名2人，若首選的委員未能通過資格審查，將由另一人補上。該會的內地諮詢服務中心總主任陳秀欽亦被提名，她將視乎候選人有否支援內地港人的政策，考慮投票意向。