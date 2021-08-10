僱主屈員工利用漏洞招損失　苦主遭解僱憂損聲譽無人請

香港文職及職業人員總會接獲打工仔求助，指其任職的公司，利用不合理藉口分別解僱數名員工，以致未能獲得公司在僱員合約中所承諾的僱員權益會員。工會已協助求助人到勞工處勞資關係科落案，並指將入稟勞資審裁處，追討合理賠償。

求助人吳先生任職美國運通國際股份有限公司，並指已於該公司工作16年間，未收到任何書面警告或口頭警告。惟今年5月時，公司指他利用漏洞造成損失，惟吳先生欲取得更多詳情，公司則以私隱理由拒絕提供。及至6月，公司突以工作表現問題解僱吳先生，令育有兩個小孩的他，無法按照合約獲得應有的裁員補償，對其造成經濟壓力。吳先生亦擔心解僱原因會損害他的聲譽，令其他公司不願聘請他。

吳先生續指，根據雙方訂定的僱員合約，如僱員屬退休或遭公司遣散，遣散費或長期服務金將不會與公積金供款作對沖，但若僱員因犯錯而遭公司解僱，有關長期服務金則需與公積金供款作對沖。吳先生更指美國運通於6月至7月期間，共要求8名外判員工及2名直屬僱員離職。

勞工顧問委員會僱員代表鄧家彪認為，僱主「屈」員工做錯事而解僱，是逃避應有的法律責任，又指裁員情況愈來愈普遍，並收到多宗相關投訴。東網正向美國運通查詢事件。