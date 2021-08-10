新冠病人密切接觸者證無染疫　澳門稍後終止「即時預防」狀態

澳門一家4口上周二(3日)確診感染變種新冠，面臨社區爆疫危機，當日即進入即時預防狀態，並要求當地居民參與全民檢測。澳門警察總局局長助理暨民防及協調中心主管王健今日(10日)表示，稍後將按照澳門行政長官批示，終止「即時預防」狀態，隨後民防行動中心將繼續保持運作，按「預防」狀態模式運作，並支援防疫工作。

全民檢測方面，澳門當局公布有55人拒絕接受病毒測試，山頂醫院醫務主任戴華浩表示，當中有16人經呼籲後已於昨日(9日)自行完成檢測，餘下39人仍未完成，警方今日帶其中35人，當中34人正等候結果，另有1人經再三勸說仍不願採樣，須到指定地點醫學觀察14天，另外餘下4人正在聯繫。

就4名確診患者流行病學調查的跟進情況，傳染病防制暨疾病監測部協調員梁亦好稱，有1,395人需安排至指定地點接受醫學觀察，其中78人為密切接觸者、698人為次密切接觸者、425人曾與感染者有共同軌迹。另外，有286人因粵康碼紅色正接受家居醫學觀察，有關人士目前未有染疫。至今仍有2,000多黃碼人士未聯絡到，部分因電話不通或登記電話錯誤，經分析有可能屬於「雙證」人士，或已使用其他證件離境。