對港府好感淨值顯著回升　學者：只因本來評價極低

有機構今(10日)發布有關港人對各地人民及政府的好感淨值調查，結果顯示港人對香港政府和中國政府的好感淨值均有上升，分別為負20個百分點和負2個百分點；而對澳門和台灣政府的好感淨值則明顯下跌。有學者指港人對港府評價本來極低，故才會有明顯上升的現象。

香港民意研究所於上月以電話抽樣，訪問了約1000名市民對兩岸四地，以及其他部分國家的市民及政府的好感淨值。調查結果顯示，受訪者對香港人民的好感淨值為41%，比半年前的調查上升6個百分點，對港府的好感淨值則為負20個百分點，比上次調查上升13個百分點。而受訪者對中國人民和政府的好感淨值則分別為20個百分點和負2個百分點，兩者均上升了7個百分點。

另一方面，受訪者對台灣人民和政府的好感淨值均有下跌，分別下跌2個百分點和12個百分點，只得48%和8%。而相同情況亦出現在澳門政府上，受訪者對澳門政府的好感淨值為31%，大幅下跌14個百分點。 歷史紀錄方面，香港市民對中國人民和政府的好感淨值分別創2009年和2015年以來新高，而對台灣人民和政府的好感淨值則分別創2011年和2017年以來新低。

在其他國家方面，受訪者對日本人民的好感淨值最高，有48%，對日本政府的好感淨值則下跌7個百分點至8%。另外，受訪者對英國和美國政府的好感淨值亦有上升，分別為12個百分點和負20個百分點，上升16個百分點和10個百分點。

有學者分析，港人對港府評價本來極低，故才會有明顯上升的現象，亦可能基於台灣疫情有所反覆，而澳門近日亦有立法會候選人被取消資格，估計負面新聞都會影響港人對有關政府的好感淨值。

學者又指教育程度愈高的受訪者愈對港府反感，卻愈喜歡美國政府，相反教育程度較低的受訪者則傾向對港府有好感，對美國政府反感。不過，學者認為港人對世界各地的認知亦會有限制，故鼓勵大眾多了解世界時事。