涉禁錮強姦前女友　無業漢否認5罪受審

中年無業漢於居住同村的女友分手後仍保持見面及性關係，其後一次2人晚餐後，該漢要求性交被拒，他其後在前女友家疑綁着她、掌摑她、掐頸、威脅要以紅酒灌她下體逼她喝酒等。前女友曾成功離開住所，該漢緊隨最終推她進自己單位禁錮她，又曾把她頭撼向牆及膠箱，最終更疑強姦對方。該前女友最終逃離單位並報警求助且向警方透露該漢早前亦曾強行與她性交。無業漢最終被捕並被控兩項強姦、兩項襲擊及一項非法禁錮罪，今（10日）於高院否認5項控罪，控方傳召事主出庭作供。

現年57歲被告蔡偉強被控於2019年10月20日在其村屋單位內強姦當時約40歲的X;蔡另被控於同年11月11日在其村屋單位及X的村屋單位襲擊X致她身體受傷害及非法禁錮X於被告的單位且於翌日在該處強姦X。X作供時透露，她為單親母親於2017年與丈夫離婚，並與兒子居於一村屋單位。X指被告亦居於同村另一村屋單位，2人於2019年1月在村屋停車場認識，被告當時無業但稱靠投資股票維生，並於同年4月2人開始交往，X當時認為被告樂於助人、樂觀及有活力，2人亦不時性交。

X續指同年8月初，在被告主動協助下她搬往被告村屋樓上兩層另一單位，被告亦有其單位鎖匙。但至8月尾X認為被告脾氣暴躁故提出分手，最初被告接受，其後卻顯得不接受並不斷向她發訊息，而被告仍管有X的單位鎖匙；據控方開案陳詞指2人分手後仍有不時見面及性交。2019年11月11日X在被告家晚餐後被告着她不要離開，X知道被告想性交並拒絕且返回單位。被告其後到X的單位表示會訂酒店房與她慶祝生日，但X反應不大，被告大怒責備X且脫光她衣服以其睡衣綁着其手並稱要解決與X的事情並掌摑她，其後又以手機疑似拍下X的下體照聲稱要把照片發到X的工作地點。及後他又逼X與他喝紅酒，且曾把酒樽放近X下體聲稱如她不喝便要灌酒進她下體，最終X亦有喝酒。被告其後替X鬆綁並給她手機叫她報警拘捕自己，X稱要帶他看醫生，但被告拒絕。被告其後亦曾多次掐住X的頸並把X頭部撞向膠箱等，最終X穿回衣服逃出單位。

控方指被告及後緊隨，並搶X的手機及掐X頸，令她失去知覺約2至3秒，最終亦把X推進自己單位不讓其離開。被告其後又掌摑她10多次、將她的頭撞向牆及膠箱等。其後被告冷靜下來並稱知錯，並拿出開山刀要讓X劈死自己。2人糾纏至凌晨時分，最終被告強姦X。X早上醒來後遂去警署報案，並透露早於同年10月20日，在被告單位內遭被告強行與她性交。控方指被告最終於2019年11月14日下午在落馬洲口岸被捕。