涉元氣壽司店外叫囂拍閘　6男女被裁非法集結罪成

前去年12月25日，有示威者聚集於葵涌新都會廣場的元氣壽司店外叫囂及拍閘門，警方驅散時拘捕多人。其中5男1女經審訊後，今天（10日）在西九龍法院被裁定非法集結罪名成立，各被告還押至8月31日候判，期間索取背景、勞教中心、更生中心及教導所報告。裁判官黃士翔接納壽司店顧客及警方證人為誠實可靠，雖然辯方批評證人證供有矛盾，但黃官認為觀察角度不同，有所出入不足為奇。雖然17歲男被告供稱自己當晚相約了家人吃晚飯，故兼職後到場，惟黃官指該被告當時身穿2條長褲及2條內褲，認為這是極不方便，拒絕信納其證供。

涉案被告為周進一（17歲；學生）、楊天成（20歲；倉務員）、陳蒲森（24歲；技工）、馬健豪（21歲；學生）、周敏琪（28歲；無業）、及一名16歲男生。6人被控於2019年12月25日，在葵涌新都會廣場4樓元氣壽司店外，參與非法集結。

裁判官黃士翔今天裁決時，接納各控方證人為誠實可靠，雖然辯方挑戰部分證人證供，包括當日在廣場4樓觀察集結人群的督察張國晶及元氣壽司的顧客馮偉明，指兩人證供有矛盾之處，張稱看見身穿紅衣的被告周進一站在元氣壽司門外，惟馮沒有看見人身穿紅衣，張的證供亦與在廣場空中花園駐守的警員有出入。惟黃官認為，證人的觀察角度並不相同，故有所出入亦不足為奇，而且閉路電視亦拍攝到一名紅衣男子在店外。

黃官續指，翻看閉路電視影像，當時逾20人在元氣壽司外集結，他根據身形、衣着和髮型等認出各被告，並細心觀察影像中是否有其他身著相似的人士，最後確認各被告均於當晚約8時15分，在元氣壽司外集結，其中周進一及楊天成曾經嘗試阻止店舖閘門降下；而周進一早前帶領示威者走到元氣壽司外，及沿途帶領示威者叫口號。被告周進一出庭自辯時，供稱他當晚相約父母在壽司店吃晚飯，他沒有參與任何非法集結，而他被捕時攜有手套、口罩及穿黑色長褲，是因為早前兼職工作所需。惟黃官指出，周進一被捕時，身穿2條長褲及2條內褲，該長褲亦非一般保暖褲，黃官認為這是極不方便，並不信服其證供。