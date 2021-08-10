教協會員9.5萬擁逾億資產　教育界團體指近年被政治凌駕教育

香港教育專業人員協會今日(10日)宣布解散，這個創立於1973年、至今已有48年歷史、本港老牌教育團體，正式走入歷史。教協目前會員人數多達9.5萬人，本港官津中小學的教職人員大都是該會會員。過去5年，該會每年收入超過3億港元，坐擁巨額盈利之外，還有逾億元不動產。

根據教協公布的財政情況，截至2019年12月31日，該會擁有的非流動資產淨值高達8,258萬港元，其中物業佔了92%，該會在旺角好望角大廈和中僑大廈，以及銅鑼灣永德大廈均有自置物業，而今年4月亦斥資近6,000萬港元掃入新蒲崗萬廸廣場3個商業單位，計及其他物業，市值高達4.28億港元。另外，教協亦有開辦大量營利產業，如超市、訂購服務及綜合服務等，過去5年，每年收入均超過3億港元，而本年則有3.45億港元。

香港教育工作者聯會主席黃錦良表示，因早前未有相關消息流出，加上教協有新工作展開，對此感到突然。他又指，教協早年對教育權益作出貢獻，惟近年「走歪路」，被政治凌駕教育，相信事件對教育界同工是個警戒，秉持教育專業，專注教育。他補充，對於教育同工需要的服務，教聯會亦會致力做好相關工作。