紀律部隊調薪報告書建議提高29職系薪點　港府全面接納

《紀律部隊職系架構檢討報告書》早前出爐，有關檢討涵蓋29個職系約6.3萬名紀律部隊人員。政府今（10日）宣布，行政長官會同行政會議決定全面接納有關建議；如獲立法會財務委員會批准，有關建議及受影響職級內現職人員的一般薪級轉換安排，應由財委會批准當月首日起實施。

公務員事務局發言人表示，政長官會同行政會議作出決定時，已考慮多項因素，包括相關委員會作為獨立諮詢委員會的公信力、部門管方和職方的意見、及政府財政等，會盡快將建議提請立法會，以待批准。

翻查資料，報告書建議所有招聘職級的起薪點至少提高一個薪點、頂薪點則提高兩個薪點。另外，所有員佐級職系中，第二層晉升職級起薪點和頂薪點，分別至少提高兩個薪點，最高晉升職級的起薪點和頂薪點則分別提高2及3個薪點。

報告書又提到，有關檢討自2018年年尾展開，惟其後本港發生連串公眾活動及暴力事件，加上新冠肺炎疫情影響，多次原定的會晤須押後，令檢討無法按時在約18個月內完成；並指全體紀律部隊人員一直沉着應對嚴峻挑戰，對維持香港的安全和穩定貢獻良多，對此表示謝意。