教協涉為民陣處理資金　借場35+初選開記招　學者：或犯國安法

雖然教協早前退出民間人權陣線(民陣)，但被質疑曾為民陣處理籌款得來的資金，亦有借場予民主派35+初選舉辦記者會。有法律學者指教協涉嫌借銀行戶口予反中亂港組織，用作籌款用途，不排除涉及洗黑錢、收受境外非法資助等事宜，可能觸犯串謀洗黑錢及《港區國安法》的串謀顛覆國家政權罪，促執法部門徹查。

外界有指教協、街工與民陣、支聯會有錯綜複雜的人員、組織、資金和利益勾連。前議員梁耀忠曾被傳媒追問街工的戶口有否處理過民陣的項款，梁當時一直黑面拒絕回應。再被問到街工是否知悉及授權民陣使用街工的戶口，及知否警方正展開調查，梁依舊沒有答話。

教協亦曾被指借出銀行戶口予民陣處理基金，但從沒作出交代，近日更被指去年兩度借出教協場地，供民主派35+初選舉辦記者會，而曾組織及參與初選的55名泛民人士今年初被拘捕，其中47人涉違反國安法被控串謀顛覆國家政權罪，現仍被還押。

香港法學交流基金會副主席兼法學教授傅健慈指出，教協協助民陣處理資金不排除當中涉及收受黑金、境外非法資助，又批評教協亦是反中亂港的平台，已經是政治團體、偏離專業。他又稱教協宣布解散，資產或需變賣，亦有可能捐贈資產予反中亂港團體，造成利益輸送及私相授受的行為，促稅務局及執法部門要徹查。

傅又稱，教協種種行為或許觸犯《港區國安法》中的串謀顛覆國家政權罪，亦可能有造假賬、欺騙成分，從而造成串謀洗黑錢。他指出雖然教協解散，但犯法必須負責，若相關人士潛逃就會附上逃犯罪名，亦可能被引渡回港受審。另有團體將向警務處國家安全處舉報教協涉嫌違反《港區國安法》。

民陣早前收到警務處社團事務主任的信件，指民陣在2006年9月取消社團註冊後仍以社團形式運作，涉違反《社團條例》，要求交代6項資料，包括舉辦遊行集會的數目及資金來源等。民陣召集人陳皓桓當時指民陣將尋求法律意見，暫時未有其他回應。