高銀潘蘇通投資項目涉官非　指內地公司違約索償

高銀金融主席潘蘇通涉及之投資項目捲入訴訟。潘及高銀金融地產控股於昨日（9日）入稟高等法院，指控3間內地公司違反早前簽訂的協議，並且於未經其同意下，沒有履行協議將一批物業轉往原告的公司。原告現要求3間公司就違反協議一事作出賠償。

本案原告是高銀金融地產控股有限公司及潘蘇通，被告分別是深圳市銀基宏業投資管理有限公司（首被告）、深圳市國威股權投資中心（有限合伙）（次被告）及信風投資管理有限公司（第三被告）。據原告在入稟狀指稱，原告在2016年3月1日與第三被告訂立一份《合作框架協議》，於同年4月15日跟首被告與次被告訂立一份《共同還款協議》，並在同日再與次被告訂立一份《個人擔保》。在訂立《合作框架協議》後，原告與被告雙方亦就上述協議，再訂立了多份書面補充協議。

原告並沒有在入稟狀詳列有關協議之內容，但就指首被告與次被告違反與原告的原協議，在未經原告同意或授權下，在2017年1月16日自行訂立一份補充協議，更改一筆涉及協議的委託貸款的用途。此外，原告亦指被告一方沒有根據《合作框架協議》，將一批指定的物業轉移到高銀置地（天津）有限公司名下，然後把高銀置地（天津）的股本轉移給首被告。原告現要求法院頒令，眾被告須就上述違約行為，向原告作出賠償。