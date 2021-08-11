制服不斷改良　印證入境處60年來多元化發展

入境處人員一直予人威嚴、專業的感覺，這與其身上的制服有密不可分的關係。回顧過去60載，人員的制服隨時代及工作性質轉變，印證了歷年來多元化的發展。追溯入境處成立初期，當時只為男職員配備制服，夏季制服採用卡其色的獵裝上衣、配以短褲及長襪，格外搶眼，至1966年為女職員配備制服。官階徽章方面，夏季改為質地較柔軟的套入式肩章，冬季則以肩章形式取代袖口的官階條子。這時候的制服設計為入境處以後在工作服的規格定下了基礎及特色。

入境處一直以來除重視提升服務水平，亦同樣重視同事對部門提出的意見，對制服的設計亦然，故成立制服檢討工作小組，主動聽取前線人員對制服的意見，從而改良制服，在管職合作的平台上一直取得良好的成績，例如免去夏季制服結領帶的規定等。入境處持續對制服作出檢討，目的是為了關顧同事需要，藉以增加士氣，致力建立一支「上下一心」的專業團隊，提升工作效率。

由於處方會積極偵查及防止與出入境事宜有關的罪行，以及防範恐怖活動，為使人員能更有效執行工作並保障安全，前線人員會因應工作性質配備不同設計的制服及裝備，例如俗稱「搜船隊」的船隻搜查小組的行動小隊，他們會穿着藍色行動服、救生衣、安全頭盔及防滑鞋等裝備，以配合他們在香港水域搜查船隻，偵查規避出入境檢查、偽造證件、非法入境及逾期逗留等個案。

此外，駐守青山灣入境事務中心及馬頭角羈留中心的人員，因要應對大批羈留人士，會穿着特製的藍色行動服，並按需要配上不同的防暴裝備，包括戰術套裝、護甲、頭盔、盾牌、胡椒噴劑、伸縮警棍等，使他們執法時更加果斷，保障自身、疑人及市民的安全。

在近期各區的圍封行動中，不乏入境處人員身影，他們穿上繡有「入境處」及「IMMIGRATION」字樣的部門背心，讓市民更容易識別。至於協助在外香港居民小組，去年協助接回滯留在日本「鑽石公主號」及湖北港人的行動，部門背心亦特別加上「香港」及「HONG KONG」等字樣，為滯留多時的港人帶來「回家」的感覺。