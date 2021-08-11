入境處重視招聘及培訓　嚴選擁正確價值觀年輕人加入

入境處成立至今已60年，作為特區政府一支編制超過9,000人的專業執法隊伍，一直重視人員的行為操守，對於人才的招聘及培訓亦有嚴謹安排。助理處長(管理及支援)戴志源接受本報專訪時表示，招攬新血時會嚴選擁有正確價值觀及奉公守法的年輕人加入，肩負起貢獻國家的使命及以忠誠的態度服務香港。此外，處方一直緊貼國家及特區政府的發展脈絡，率先於1999年在部門儀式中引入中式步操，去年10月起更安排所有新入職人員接受中式步操訓練，強化對國家的歸屬感。

戴志源表示，不少年輕人畢業後萌生投考紀律部隊的念頭，當中入境處職系更為炙手可熱，而處方亦一直廣納人才，其中入境事務助理員的職位更是全年招募，近年為吸引更多有志者投考，更加強宣傳招聘活動，包括參與大型職業博覽、舉辦職業講座及招聘日等。而隨着《香港國安法》的落實，處方在招聘環節中加插相關的時事討論議題，藉此深入了解考生的價值觀、服務社會及支持政府施政的決心。

訓練方面，入境事務學院負責制定每年的員工培訓及專業發展計劃、推行相應的入職與在職訓練及檢討有關課程的成效，為全面配合《香港國安法》實施，學院已將國安教育加入內部訓練課程，透過各項培訓令人員對相關法例有全面貫徹的認識，在執行職務時以維護國安為己任。此外，學院亦會持續為人員提供基礎國情教育，以加強新入職人員對身為中國人的身份的認同。

至於在職訓練方面，隨着與內地在工作上的聯絡和接觸日益頻繁，為了擴闊人員的視野，以及促進彼此的合作夥伴關係和溝通，處方會繼續積極安排不同職級的人員到內地相關單位進行交流互訪或接受培訓，包括國家行政學院、北京外交學院等，藉此讓他們深入認識內地法律制度、出入境管理，更能增加人員對國情的認識，樹立底線思維，以連繫社會配合國家的培育發展的框架。

戴強調，入境處非常關注人員的訓練和發展，學院會以培養出具有國家意識、大局意識、擔當意識及團隊意識的人員為目標。他更為有意投考入境處的年輕人提供「小貼士」，勉勵他們要加強鍛煉體能，做事要主動外向，且要奉公守法及持有正確的價值觀。