港大學生宿舍天台女生企跳　消防張開氣墊戒備

今日(11日)凌晨2時半，警方接報指一名女子，在港島西區堅尼地城龍華街9號、香港大學賽馬會第三學生村宿舍天台危站，情況險象環生。

消防接報到場，在宿舍對開地面張開救生氣墊戒備，警員封鎖現場，正嘗試向事主展開游說。現場消息稱，事發時宿舍警鍾鳴響，懷疑有人登上天台時觸動警鐘，保安驚聞響聲揭發事件報警求助。初步相信女事主為一名學生，危站原因有待跟進。

另據了解，上址每幢宿舍逾20層高，4樓設有平台，事發後，救援人員在現場地下張開救生氣墊戒備，惟有在場人士擔心危站事主一旦縱身躍下，會直墮4樓平台，性命堪憂。

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生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

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撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

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