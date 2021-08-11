東方日報A1：國安除患　教協解散妄想甩難

內地兩間官媒早前分別發表評論文章，批評香港教育專業人員協會（教協）是「毒瘤」，必須剷除，其後教育局宣布與教協中止合作關係。成立了48年的教協，昨以承受巨大壓力、無法化解危機及看不到前景為由宣布即日解散，並啟動程序處理遣散及還款所需，預計可於本年底前完成程序。被問及是否由於工會運作涉違《港區國安法》才決定解散，理事會並無回應。有消息指國安處緊盯教協，下一目標會是職工會聯盟。

實際上，在教育局宣布終止與教協的工作關係後，教協在近一周內屢有舉措，包括退出職工盟、發聲明指日後將聚焦教育專業和權益工作，做好工會本業，亦已把所有過往製作的教材從網站下架、在近日成立中國歷史文化工作組等，但教協昨突召開記者會宣布即日解散。

教協會長馮偉華指社會、經濟及政治環境急劇轉差，近期令教協承受巨大壓力，而理事會原本在近一周用盡最大努力尋求繼續運作的方法，但情況並沒改善，對教協的批評仍是來自四方八面，形容教協在上周的努力「冇用」，在看不到前景下，理事認為難以延續工作目標，亦無法化解危機，在近數天決定解散，並於前晚的理事會上經慎重考慮及深入研判後，一致通過解散決定，並獲監事會支持。

馮形容決定是艱難、無奈和令人痛心，希望會員理解。但他沒有回應是否由於工會運作涉違《港區國安法》才決定解散，亦沒有回應為何不選擇全體理事請辭，而是直接解散教協。

教協正處理多宗有關教師專業失德個案，而支援的法律訴訟基金及援助基金會因為附屬於教協，所以當教協解散基金亦會停止運作，處理中的個案會盡量完成。馮強調教協擁有多個資產、財政穩健，會妥善處理逾200名員工遣散。

對於教協宣布解散，教育局表示不作評論，並強調最新發展對該局工作絕無影響，局方會繼續與名副其實的教育專業團體通力合作。身兼立法會教育事務委員會主席的議員梁美芬指，教協既然宣布解散就不要再繼續挑起任何仇恨或撕裂教育界甚或對抗政府，認為教育界亦應該放下教協這個「包袱」。但教聯會會長黃均瑜則對教協的決定感到不理解、覺得兒戲，指教協沒有正面回應兩間內地官媒早前對其涉及反對修訂《逃犯條例》風波中的指控。

職工盟則回應指明白教協的決定及予以尊重，稱教協不斷遭受打壓，最後被迫解散，令教育界失去了一個可以為教師權益發聲、最具代表性的組織，對於教師權益肯定是一極大傷害。

內地官媒周二發文，批評反中亂港勢力各種「大台」在過去多年來，以不同的身份掩護其政治屬性，煽惑人心及策動暴亂。《港區國安法》的實施令他們的偽裝被徹底剝開，露出其「吃人」的真面目。如今教協分崩離析，標誌着反中亂港洗腦「大台」的倒塌，同時警告那些反中亂港勢力，別再心存幻想。

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