體育配套陷樽頸　林大輝批最初構思不周　冀加快落成體院新大樓

政府擬加快興建體育學院新設施大樓，向財務委員會申撥9.9億港元進行工程。新大樓的淨作業面積為9,000平方米，會提供額外設施如更大的劍擊館、擴大體院內的運動科學及運動醫學中心、提供額外住宿設施、日間休息中心等。香港體育學院主席林大輝今早(11日)在電台節目表示，體院現時與其他國際一流訓練場地比較，仍有一定差距，並以體院劍擊館為例，現時僅15條賽道，最多容納30人訓練，賽道之間亦十分狹窄，根本不敷應用。

宿位方面，現時體院只有400多個宿位，使用率超過95%，惟全職運動員超過500人，故因此有時要2至3人同用一間房，當初設計時未有預計到本港體育發展如此迅速，設施已出現樽頸，擴建工程具迫切性。林又強調體壇競爭激烈，除技術及策略外，亦要鬥科技，舉例指場地單車運動員李慧詩的戰衣就是大學科研產品。

若港府有意改善現有精英運動項目培訓制度，林強調不能降低進入門檻，擔心令運動員水平滑落，部分項目或因調整門檻而未能成為精英項目，建議政府透過加放資源令體育項目普及化，發掘更多有潛質運動員，提升個別項目水平至符合精英化門檻。

浸會大學社會科學院副院長兼體育、運動及健康學系教授鍾伯光則認為，港隊今屆奧運大豐收，象徵本港體育發展已步入成熟期。若體壇要進一步發展，需着眼中小學階段培養。他建議政府研究能否容許運動員的中學教育延長至8年內完成，讓學生在訓練的同時能完成學業，亦要為他們提供額外課堂或考試，不能單靠體院照顧。

鍾又認為，提供予學界的資源不能只集中傳統項目，要務求多元化，此舉除令學校更易組織校隊，亦為退役運動員提供出路。學界亦要舉辦更多元化的比賽，以推動中小學校隊訓練。 政府亦可為商界提供稅務優惠等誘因，讓商界贊助非精英項目隊伍，並為運動員提供到政府及大企業實習機會，保證運動員退役後的出路，相信能令家長更支持子女做全職運動員。