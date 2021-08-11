水上樂園購票系統疑故障　售罄日子「復活」加價重售

延期4年多、超支達16億港元的海洋公園水上樂園，終落實9月21日開幕。不過，水上樂園網上購票系統疑故障，其中開幕翌日，即9月22日中秋節翌日假期、10月1日的門票，早前曾顯示「售罄」；惟今早(11日)卻又顯示可選購以上日子門票，成人票價則由「早鳥優惠」的320港元加至460港元，升幅達43%。

水上樂園網上售票於本周一(9日)下午5時起開放，早期會有限量「早鳥優惠」320港元成人票價提供，開放購票首日即「爭崩頭」，網站有近6,000人排隊等候搶票，輪候時間為半小時以上，而水上樂園開幕翌日的門票售罄，隨後10月1日同樣顯示「售罄」。

不過，相隔兩日，東網記者今早(11日)再次登入水上樂園售票網站時，卻發現上述兩日神奇「復活」。網站顯示有關日子門票均可供選購，但選購價不再是320港元，而是升至460港元。東網正向海洋公園查詢詳情。

海洋公園水上樂園早前宣布將於開幕後60日推出開幕優惠，門票採用動態定價系統，即售價會根據未來60日的季節性因素、周末或平日等受影響，會有限量「早鳥優惠」供搶購，成人門票由320港元、小童票由225港元、長者及合資格殘疾人士則為150港元。