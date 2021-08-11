渣馬擬10月復辦未獲政府開綠燈　最遲周五公布結果

因疫情而兩度延期的「渣打香港馬拉松」，原計劃在10月24日復辦賽事，香港田徑總會及渣打香港馬拉松賽會上月已向政府遞交計劃書，惟至今未獲政府「開綠燈」批准，賽事能否如期舉行仍存變數。大會表示需時籌備活動，明日(12日)會再商討安排，最遲周五(13日)前公布。

田總及渣馬賽會早前與政府就疫下舉辦渣馬作出特別安排，包括參賽人數上限由上屆7.4萬減至1.85萬，跑手須在賽前兩周完成兩劑疫苗接種，以「流水式」起步，參加者亦要額外付50港元防疫行政費。計劃書上月已交往民政事務局，正待當局審批及決定能否於10月24日舉辦。

不過，大會表示仍未收獲政府批准在10月24日舉行，而活動需時籌備，跑手亦要足夠時間報名及備戰，周五前會有公布。香港業餘田徑總會主席關祺接受東網訪問時稱，正積極與政府商討，期望明日(12日)有最終答案。

民政事務局表示已收到相關計劃書，正就包括詳細的感染預防和控制措施，以及後勤安排，諮詢其他部門意見。