冒認速龍小隊騙14歲女口交　商人認罪囚27月

男商人去年在社交平台上，向一名14歲女童訛稱是高級督察，曾在西九龍總區指揮官陶輝麾下的「速龍小隊」任職，更趁深夜帶女童到時鐘酒店，要女童為他口交。這名商人早前在區域法院承認假冒公職人員及向16歲以下兒童作出猥褻行為2罪，今天（11日）被判囚27個月。法官杜大衞斥他以冒警來騙取女童的信任，利用女童的年幼及不成熟來使自己得逞，且他與女童年紀相距逾10年，案件嚴重，法庭有責任保護兒童，須判阻嚇性刑罰。

本案27歲被告陳栢傑，報稱任職商人，之前並無案底。他被控於2020年8月至11月假冒香港警務處警務人員。他另被控於2020年11月1日，在旺角一酒店內向14歲女童X作出猥䙝行為。辯方求情指被告與家人經營水果生意，其親友均讚揚被告關愛父母且有責任感。被告並無威脅X或對事主X使用暴力，事後已後悔及感到羞恥。法官則引述被告的心理報告，指被告向心理學家否認冒警，只向X表示是普通辦公室職員，又指X未有表明自己的年紀，他只是懷疑X未成年，這與其承認的案情並不相符。辯方回應指可能是溝通中產生誤會，強調被告承認案情。

法官判刑時引述X的心理創傷報告，指X事發前曾接受精神診斷，她患有亞氏保加症，情緒亦不穩定。X事後情緒受困，腦中會閃現案發片段，又曾發噩夢夢見被告，並一度出現奇怪行為。X母因而帶X求診，X向精神科醫生指有孖生姊妹住在她體內，並說聽見聲音叫她聽從被告要求等。心理專家認為事件對X的情緒有一定的影響。至於被告的心理報告顯示， 被告雖沒有性偏差等的問題，但依賴網上交友程式交友。因其封閉式的社交生活，令被告情緒會變得負面，亦會淡化事件後果，及會經常想着性，這構成一定的風險。心理學家指被告的重犯機會屬中度偏低，認為被告須克服孤獨感，被告亦有決心接受治療以改善情況，建立正常社交生活。

案情指去年8月，X透過社交平台認識被告，被告訛稱於沙田區任職高級督察，於俗稱「速龍小隊」的特別戰術小隊、在陶輝指揮下工作。同年10月31日，X向被告表示想離家一晚，被告答應協助，X於是悄悄離家與被告見面。被告帶X到旺角一時鐘酒店，要求X替他口交，更一度要求X仿照色情片段中的女子。雖然X不願意，但因害怕被告，於是就範，X當時感到惡心。至翌日早上，2人離開酒店，被告送X返回住所附近，又要求X假裝不認識他。X事後報警，並把與被告的一些對話內容交予警方。從對話中顯示，X曾指家人已報失蹤，質疑被告作為警員，為何不知她的全名。被告解釋稱是因為其職權所限，未能翻閱有關文件。被告又向X聲稱，示威期間失蹤的個案會被抽起，存放在別處。