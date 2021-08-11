國旗國徽法修訂草案周五刊憲　禁網上辱國旗　檢控時限延至兩年

《2021 年國旗及國徽(修訂)條例草案》將於周五(13日)刊憲，並於下周三(18日)於立法會首讀及二讀。根據政制及內地事務局今日(11日)向立法會提交的文件指出，草案列明禁止網上侮辱國旗或國徽 ，為了讓警方有足夠的時間完成調查，建議把檢控時限延長兩年，與《國歌條例》就類似罪行所訂的相同。

政制局指行政會議昨日（10日）建議，行政長官指令向立法會《 2021 年國旗及國徽 (修訂 )條例草案 》，藉以實施人大常委會通過修訂的《國旗法》及《國徽法》之相關條文。局方解釋，當局建議以修訂《條例》而非公布形式，實施該兩部經修正的全國性法律，不單符合「一國兩制」的原則，也與實施《國歌法》的做法一致。

局方指修例後，不論是在現實生活還是虛擬世界中公開及故意侮辱國旗及國徽的行為，均屬犯罪，條文訂定的刑罰水平維持不變，即最高可處以第五級罰款及監禁三年，與《國歌條例》有關侮辱國歌的刑罰水平一致。

文件中強調，由於侮辱行為可能涉及使用互聯網和社交媒體，例如在Facebook發布被玷污的國旗的圖像等，為了讓警方有足夠的時間完成調查，草案建議把檢控時限延長至警務處處長發現或知悉有關罪行的日期之後一年內，或犯該罪行的日期之後兩年內，以較早者為準。