前警長涉向8同袍借款逾21萬元　僅還5萬了事　廉署落案起訴

1名曾先後駐守邊界警區特別職務隊，及落馬洲分區軍裝巡邏隊的43歲警長黃世雄，涉嫌在2019年10月至2020年9月期間，向8名警員借貸多筆款項，合共21.6萬港元，其中1名警員更慘遭索取高達20萬港元款項，該警長今日(11日)被廉政公署落案起訴，暫時獲准保釋，待後日(13日)在粉嶺裁判法院答辯。

廉署調查顯示，黃從8名警員接受合共21.6萬港元貸款，但最終只向其中1名警員歸還4.96萬港元。黃世雄在1995年加入警隊，其後辭職並於本年2月底離職。

廉署表示，黃世雄被控共12項控罪，包括1項訂明人員索取利益罪名及11項訂明人員接受利益罪名，均違反《防止賄賂條例》第3條。其中1項控罪指，黃涉嫌於或約於2019年11月4日，未得行政長官一般或特別許可，向1名同於落馬洲警署工作的警員索取一筆20萬港元的貸款，另外4項控罪則指，他涉嫌於2019年10月21日至11月20日期間，再先後從上述警員接受4筆貸款共16.1萬港元，每次金額由2,500至13.35萬港元不等。

而餘下7項控罪指，被告涉嫌於2020年8月13日至9月16日期間，未得行政長官一般或特別許可，先後從另外7名黃所屬軍裝巡邏小隊的下屬接受7筆貸款共5.5萬港元，每次金額由2,000至2萬港元不等。