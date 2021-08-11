6男女涉串謀縱火續審　女警盤問下認證供有混淆

6名男女被控在前年12月1日串謀於屯門縱火之案件，今天（11日）在區域法院續審。拘捕案中唯一女被告的女警員續作供，表示在現場搜查背包時，是女被告突然自行改口，承認背包是她所有。惟辯方要求法庭重播昨天的錄音，以證女警曾以袋中物品向女被告發問，直指女警今天的證供與昨天截然不同，並質疑女警所作的解釋，只是在編造故事，來替在庭上說謊作開脫。女警則承認昨日的證供有混淆。

女警員李燕華續接受辯方盤問。李先前曾表示，女被告梁汶懿在現場承認，涉案載有對講機及石油氣罐等的背包是她所有，並在該背包中搜到化妝品及內褲等女性用品。辯方今日指李沒有將此事筆錄下來，由女被告簽名作實，有關物品亦沒拍照記錄。辯方進一步質疑李處理手法如此粗疏，是因搜到化妝品及內褲之事根本不存在。李回應表示「呢個位我會吸收經驗」，但不同意辯方的指控。李表示沒有為化妝品拍照，是因為那些物品並非證物。

李續指從同袍手上接到背包時，尚未有合理懷疑。她把袋內物品取出查看，但沒有追問女被告該背包是否屬她所有，女被告卻突然稱該袋是她的。辯方聞言即表示，李的說法與昨天截然不同，庭上並翻播錄音，指李在搜出化妝品及內褲後，指「我就問佢，現場得你一個女士，背囊有啲化妝品，又有女士內褲」，顯示她曾就此問過女被告。李就此解釋指這是「口民之誤」，實情是她當時是與身旁的男警討論該袋是否屬於女被告，昨天的證供是混雜了與男警的討論。

本案6名被告，依次為女侍應梁汶懿（28歲）、男助理土木工程師張達亮（24歲）及4名年齡為14至15歲的男學生。6人被控一項串謀縱火罪，控罪指他們於2019年12月1日，在香港與其他不明人士串謀，無合法辯解而用火摧毀或破壞他人財產。