兩機險相撞　民航報告揭空管人員未依程序發指令誤導機長

香港國際機場2017年發生「跑道入侵」的險撞驚魂嚴重事故，一架貨機降落後疑未經批准就橫過起飛跑道，當時一架準備起飛的香港航空客機需立即中止起飛，兩架飛機最接近時相距約1,100米，幸無人受傷。民航意外調查機構今日(11日)發表調查報告，證實涉事貨機機組人員錯誤理解航空交通管制員發出的一項滑行指令，以為跑道已清空。報告揭發空管人員亦有犯錯，未有跟足程序作出指令，釀成事故。

報告指出，2017年9月22日發生的一宗跑道入侵嚴重事故，涉事飛機為Air Cargo Global波音747-400SF型貨機和香港航空的空中巴士A330-343型飛機。當日早上8時55分，貨機從J6滑行道進入07R跑道，而港航客機當時即將在同一跑道起飛。客機機組人員在開始起飛滑行幾秒後，注意到遠處有飛機從左方進入07R跑道，於是即時中止起飛，航空交通管制員亦指示客機立即停定。兩架飛機並無損毀，亦無人受傷。

根據國際民用航空組織的準則，事件歸類為嚴重事故。報告指飛機進入運作中的跑道必須先獲得明確許可。事件中，貨機機組人員錯誤理解航空交通管制員發出的一項滑行指令為「已包括橫過跑道許可」，結果導致該宗跑道入侵。報告解釋，當時有一組空管人員使用118.4MHz的頻道指示客機起飛，另一組空管人員則使用122.55MHz頻道指示貨機，且未有在適當時候將頻道轉回118.4MHz，致兩方失去協調。此外，空管人員未有向貨機發出橫越跑道許可，便告知可由滑行道前往停機坪，做法與標準程序不符，令貨機機組人員錯誤理解為跑道已清空，因而釀成事故。

翻查資料，該航前往上海的港航客機載有187名乘客與機組人員，Air Cargo Global由土庫曼抵港貨機則載有4名機組人員。民航處的新空管系統屢屢出事，同年12月23日亦險釀撞機事故，當晚港航一班航班編號HX709前往印尼峇里的A333客機，在跑道剛開始起飛滑行時，另一架剛由美國阿拉斯加抵港的國泰貨機正橫越同一條跑道末端，仍未完全離開跑道，令港航須立即中止起飛，幸事件中無人受傷。