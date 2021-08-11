教協超市將執笠　派籌限入場　會員空手而回轟無通知

香港教育專業人員協會昨(10日)宣布解散，旗下零售的服務亦將告終止，多名會員爭相到位於旺角及銅鑼灣的2間超級市場執平貨及留念。東網記者今(11日)前往位於旺角的服務中心超市，有職員指因應昨日大批會員前來購物，故由今日開始以派籌形式，並分時段開放。有會員坦言事前未得悉相關安排，特意趕來支持，無奈只能撲得一場空。

記者於中午抵達旺角教協購物超市，發現門口人山人海，據教協職員指，因應昨日太多人流前來購物，故由今早9點起開始派發約百多個籌，供會員於不同時段購物，而所有籌已於約10時多派發完畢，明日(12日)將採取相同做法。至於已預約覆診服務的會員則未有受影響。在短短1小時內，至少有50名市民打算前往市場購物，但未能入內，只能空手而回。

不願上鏡的會員郭小姐稱，自己中午抵達旺角，事前未得悉有關安排，故未能拿到籌。她指自己已是30多年的會員，一直都有光顧該市場，對教協好有感情，形容該會一直幫助教師，故明早上會再來拿籌。市民朱小姐有親友任職教師，指以往都會來「行吓，湊熱鬧」，一想起往後這裏會消失，就覺得失落，對此感到惋惜。