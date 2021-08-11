再多3人接種疫苗後死亡　3青年接種復必泰後出現心肌炎

新冠疫苗接種計劃推出後異常事件不斷。食物及衞生局今日(11日)公布，截至8月8日過去一周再多3宗涉及12至15歲青少年接種疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，分別涉及一名13歲及2名14歲男子。他們在接種第二劑復必泰疫苗後一至三天內出現胸痛，情況穩定。另多3人離世前14天內接種疫苗，涉及3名年齡介乎53至63歲男子，個案均沒有臨床證據顯示事件由疫苗引起，有待專家委員會評估。

截至8月8日過去一周，衞生署接獲193宗涉及曾經接種新冠肺炎人士的異常事件報告，至今累計4 927宗，佔疫苗接種總劑量的0.08%。涉及離世前14日內接種疫苗的個案新增了3宗，累計30宗，佔疫苗接種總劑量的0.0005%。當局指，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結18宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為9宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘3宗有待評估。

根據醫管局資料，7月12日至8月8日期間，未有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每十萬人有81.5宗，而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每十萬人有2.7宗，整體死亡率與過去三年同期數字相若。當中未有接種疫苗紀錄的急性中風或急性心肌梗塞死亡個案比率為每十萬人有3.9宗，而有接種疫苗紀錄的同類死亡個案比率則為每十萬人有0.2宗。此外，未有接種疫苗紀錄的流產個案比率為每十萬人有32.8宗，而有接種疫苗紀錄後流產的個案比率為每十萬人有7.0宗。