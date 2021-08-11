國泰航空接連虧損恐再掀裁員潮　主席拒正面回應

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，即使去年已獲港府「泵水」近300億港元續命，兼大裁員及架構重整，但仍然虧損連連，今年上半年繼續虧損75.64億港元。國泰接連虧損，恐會再掀起新一波裁員潮。被問及國泰會否再裁員，國泰主席賀以禮未有正面回答，僅稱國泰將維持審慎的現金管理方針，期望將年內餘下時間的現金消耗降至每月10億港元以下。

賀以禮稱，去年集團的架構重組，能讓國泰航空在全球保持競爭地位，未來國泰將繼續專注在現金保留，若各地的防疫檢疫措施能夠放寬，期望在今年第4季，國泰客運運力最高能提升至疫情前的30%。

至於被問及會否在今年餘下時間要求員工放更多無薪假，國泰行政總裁鄧健榮表示，在今年下半年的時間，行政人員減薪措施會繼續，並已引入不同的員工長假安排措施，國泰下半年無計劃要引入更多的無薪假期，但目前經濟環境仍不明朗，揚言不會排除任何可行選項。

香港中文大學經濟學系副教授兼劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，國泰今次虧損收窄，反映財政有慢慢改善的情況，但亦可能基於其裁員等措施所致。莊指出，國泰作為航空公司，「始終要飛，唔飛賺不到錢」，但誠言未來半年亦未見本地航空有望全面復飛的迹象，航空界處境仍然嚴峻，因而預料國泰至少接下來下半年，都會繼續面臨虧蝕。

莊太量認為，各國的航空市場雖略現復甦迹象，但種種旅遊限制特別是「坐疫監」等隔離措施，無疑對航空及旅遊等交流帶來不便。而假設長此下去航空業「冇得飛」，旅遊業亦不見流動，最終或有大型航空公司須變賣資產，甚至倒閉。

國泰去年已獲港府「泵水」近300億元，眼下前景卻仍是虧損連連，莊太量建議可進一步縮少規模，例如出售飛機及裁員等，寧願等日後有起色時再作增聘資源，否則屆時又要向政府攞錢。不過，莊坦言就算未來「有得飛」，航空業界在虧損連連下亦難以指望短期內有錢賺，「最多都係打個和。」