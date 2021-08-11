9青少年涉禁錮勒索大學生　將轉介區院審理

9名14至24歲的青少年，涉嫌非法禁錮一名大學生，以威逼對方及另一人交出5000港元。案件今天（11日）在觀塘裁判法院再訊，9人暫毋須答辯，裁判官將案押後至8月24日於區域法院再提訊。期間其中3人獲准保釋，其餘6人則須還押候訊。

本案9名被告依次為陳霖楓（18歲、無業）、丁子峰（16歲、無業）、李英斌（17歲、學生）、蔡姓學生（14歲）、吳姓學生（15歲）、劉家豪（17歲、無業）、楊子穎（22歲、無業）、葉文軒（23歲、無業）及黃希朗（24歲、接待員）。9人被控一項非法禁錮罪，指他們於2020年9月15至16日期間，在觀塘道326號工業家酒店一房間內，將事主X非法及損害性地禁錮，並違反他的意願將他羈留。

除非法禁錮外，吳、劉、楊、葉、黃5名被告另被控一項勒索罪及一項盜竊罪，指他們在2020年9月14至15日期間，在香港以恫嚇方式不當地要求X及Y交出5000港元；以及在同年9月15日於非法禁錮控罪所列的同一酒店房間內，偷竊X的一部iPhone 11，、一個銀包、4張信用卡、11張現金券、一張八達通、一張學生證、一張住户證、3張會員卡及2張相片。葉另被控一項盜竊罪，指他於2021年3月9日，在香港偷竊一部屬於X的iPhone 7 Plus。黃則另被控一項管有危險藥物罪，指他在2021年3月9日，在油麻地白加士街101號珀軒一個單位內管有25.06克大麻。