鄉議局促政府放寬祖堂地限制　遷移沙嶺超級殯葬城

新界鄉議局今(11日)與行政長官會面，就新一份《施政報告》提交建議書。建議書以「完善祖堂制度，活用新界土地」為主題，提出13項建議，包括放寬祖堂地發展的限制、完善收地補償制度和開放沙頭角禁區等。新界鄉議局主席劉業強指特首回應積極，對鄉郊政策正面。

劉業強指鄉議局一直支持本港房屋發展，雖然社會上有聲音新界是土地問題所在，但認為能解決土地問題的亦是新界。他要求政府准許祖堂與其他機構合作發展土地，並保留項目部分權益以獲永續收益，從而增加私人住宅單位供應。而若政府須徵收祖堂地用作興建房屋，應考慮現金以外的補償方式，例如把部分單位預留給祖堂持有，令祖堂由持有土地變為持有物業，繼續維繫氏族。對於外界有關降低祖堂出售土地門檻的倡議，劉指鄉議局持開放態度，亦支持適度降低門檻。

鄉議局又建議提高鄉村發展密度，以多層式的「丁廈」，代替現時3層高，每層700平方呎的丁屋，部分單位給原居民認購，部分則撥出作為公營房屋或首次置業項目，增加香港整體房屋供應。

對於現行的四級制收地補償制度，鄉議局批評已不合時宜，要求政府釐定收地補償時以市場價格作參考，即使不能以市價收地，亦起碼劃一以甲級收地。

另外，鄉議局又認為應遷移沙嶺超級殯葬城，改為科創用途，以及開放及活化沙頭角，建議政府應盡快為開放沙頭角禁區訂立時間表，推行沙頭角墟先導計劃，興建及提升社區設施，刺激本土經濟及改善居民生活。