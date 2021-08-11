中年漢涉姦前女友案　事主稱疑被告有精神病

無業中年男子被指禁錮強姦前女友一案，今天（11日）繼續在高院審訊，續由事主X作供。事主稱曾見過被告的精神科覆診紙，並認為他有精神病。她又稱被告向她施襲時，除曾威脅要向她下體灌酒外，又多次大力捏其頸部，「每一次我都覺得我會死」。

事主X稱自前年8月尾向57歲被告蔡偉強提分手後，曾多次分手及復合。她指被告因不想分手而精神虐待她，她更曾為此報警指被騷擾。兩人在前年10月再分手後，一直維持朋友關係。前年11月11日晚，被告接X到其家中晚膳，X其後想回家被告從後擁抱她，X認為被告想與她性交，遂稱：「心情唔好，唔想做」並回家。及後被告到X家傾談，說要與她去深圳酒店為她慶祝生日。X拒絕後被告即大怒，大力捏住X頸部稱：「你唔好迫我」，又把X拉到床上，脫去其面褲及內褲。X指因當時以為被告「出完氣就無嘢」故沒有反抗，但被告仍不斷罵她，把她雙手綁在身後並掌摑她。

X續供稱，被告其後取出一支紅酒要X喝，X喝了少許，被告不滿並把酒樽指向其下體稱「係咪想我隊支酒落你下體度」，並稱要拍攝X的下體，X最終大口喝酒。被告及後從廁所拿出毛巾走近X，她嗅到漂白水味遂不斷躲開。被告及後替她鬆綁並叫X報警拘捕他，X因曾見過被告的覆診紙，認為他有精神病，遂叫他看醫生。被告拒絕並反問她，為何早前要報警，質疑是有人教她，並稱「我識啲蠱惑仔，畀錢佢哋可斬死嗰個人」。被告其後多次捏X的頸令她感窒息，並推X的後腦撞牆，及把X的頭塞向一屋內一個膠箱。X最終離開單位並聲稱要報警，被告則取走其手機並尾隨。

X指當她走至被告家門前時，被告突然捉住她的頸，把她拖入其家。被告其後叫X趴在地上，X有依從。之後被告用X的褲綁著她雙手，再脫掉她的內褲。X指其後被告又為替她鬆綁，並入房拿出一柄開山刀給她，向她認錯及要她拿刀殺死他，她最終把刀放在梳化。案件明天續審。