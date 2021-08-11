為失業者推貸款計劃　調查指不足30%人欲申請

新冠肺炎疫情逾一年，打擊本港經濟，亦令不少打工仔失業。政府早前推出「百分百擔保個人特惠貸款計劃」為失業人士提供資金周轉，但成效遭質疑。有關注團體就此進行調查，只有不足30%的受訪家庭有計劃或已申請了失業貸款。團體認為結果反映大部分家庭面對經濟困難，亦不想輕易舉債，恐日後無力還債。

香港天主教勞工事務委員會於6月至7月期間，訪問113個疫情失業或就業不足的家庭。調查結果顯示，近80%的受訪者不欲申請失業貸款，有62%受訪者表明「不想借錢」、37%受訪者指擔心缺乏穩定收入或工作以償還債務、各有24%的受訪者指仍有積蓄過活或擔心借款會加重未來的經濟負擔。

王小姐在今年初被裁，由於她工作年資短，因此未獲遣散費。失業至今的她生活陷困境，但不想因此而申領綜援。她指自己已用盡積蓄，須向朋友借錢度日。

當政府推出失業貸款計劃時，王立即申請，但申請過程繁複，銀行經常通知她要補交文件及申報，最終花了約3個月時間才獲批申請，此期間她完全沒有收入。她坦言貸款計劃未能解決燃眉之急，並且申請人日後仍要擔心還款問題。

調查機構認為，港府應制訂針對性的長短期失業支援措施，短期應提供失業經濟援助，長遠可設立失業保險制度，並放寬在職家庭津貼的工時及資產限制，讓更多有經濟困難的人士得到支援。