美食博覽明起會展開鑼　參展商料消費券助推高1倍生意

美食博覽今年捲土重來，明日(12日)起至下周一(16日)，一連5日在香港會議展覽中心舉行，今年雖因應疫情不設試食環節，仍有超過880家展商參展，當中不少人看好市道並大手入貨，認為市民在疫情下未能旅行，已囤積一定消費力，配合電子消費券下帶旺購物氣氛，料生意額可達6位數字，甚至較往年美食博覽生意升1倍。

今年美食博覽普通票價為25港元，並設有優惠門票，市民只要在平日早上時段，或在展覽期間下午6時後進場，可以10港元優惠價入場，若要進入「尊貴美食區」則要額外收費。

疫情下坊間出現不少預製加熱「即食食品」，例如湯包、即食意粉等，方便市民留在家中亦可輕鬆享受美食。傳統麵食商壽桃集團趁機推出新產品，如受港人歡迎的沙嗲牛肉麵搞搞新意思，市場部副經理周佩盈表示美食博覽地點方便，部分產品亦推出半價優惠，希望生意達6位數字，預期消費券會佔生意六成，同時接受以信用卡付款。

至於萬眾期待的「1蚊優惠」，今年有展商推出僅限一日的1蚊「鮑魚花膠海味盛薈」及貓山王榴槤冰皮月餅吸客，限賣30份及以派籌形式進行，有關產品其後會以198港元出售，至於用八達通支付電子消費券的客人，可享有湯包「買10送1」優惠。負責鴻星集團的Tang's Catering Group助理銷售及市務經理譚輝明指，以往推廣湯包產品有試飲環節，惟今年場內禁飲食，料難以吸引新客，但仍料營業額會較19年參展時高5至10%。同樣推出1蚊優惠的佰成集團有限公司銷售及市場經理紀先生指，1蚊貓山王榴槤冰皮月餅冀能收宣傳作用。

售賣西班牙黑毛豬火腿片與果乾的參展商指，參考今年書展「零食區」擺檔的經驗，即使要配合防疫措施銷情仍好於預期，預料是次美食博覽成績會更好。另一參展商Bien Jamon Spanish food company經理侯小姐表示，早前書展「零食區」時預留20萬港元貨品全部售罄，今次特意入多2倍、即60萬港元的貨品，期望在消費券催谷氣氛可於3日內賣完。惟疫情波及海運、空運，本來預訂的果汁因航班延誤而未能在展期內到港。

除主要展區外，有參展商在「尊貴美食區」售賣黑松露套裝、港產手工啤作招徠，啤酒更有檸樂、鴛鴦、板藍根等獨特口味供選擇，更指今年貿發局資助一半租金，故承包3個攤位，利潤較2019年參展時升1倍。