助警方偵破騙案　「倫敦金專家」獲頒好市民獎

騙徒伎倆愈趨精密，倫敦金騙案可算是熱門行騙手法之一。在銀行擔任交易主管的張永成，在他的公餘時間多次為商業罪案調查科人員舉辦座談會，講解倫敦金的騙案手法及相關專業知識，加強警方調查及檢控工作，他亦會「披甲上陣」，義務為警方作專家證人及撰寫報告，以打擊倫敦金騙案。

在本周六(14日)舉行的好市民頒獎禮，張永成是得獎者之一，他接受《警聲》專訪時表示：「2019年，與一名銀行防範金融犯罪部主管交流時，談到倫敦金騙案在港活躍了數十年，但檢控方面一直遇到困難。」擁有豐富倫敦金專業知識及交易經驗的他認為自己應履行公民責任，挺身而出協助警方進行調查及檢控工作。

他解釋，倫敦金騙徒常用的手法是以花言巧語及高回報利誘受害人投資，並要求受害人簽署同意書，以授權騙徒替其投資。騙徒其後會為客戶進行沒有目的或不合理的交易，只為騙取高昂的買賣佣金和過夜利息，最終在短時間內耗盡受害人的全部資本。他理解執法部門處理這類案件時較為吃力，因為倫敦金交易涉及不少金融知識及行內專業的操作手法，所以他為執法部門提供知識分享及專業培訓，以加強執法人員的「戰鬥力」。

其後，他為警方舉辦有關倫敦金交易的專業培訓課程，剖析了倫敦金騙案手法和收集罪證的方法，以增加調查人員的專業知識，此外，他亦會「披甲上陣」，義務為警方作專家證人及撰寫報告。