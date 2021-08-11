賽馬會推自閉兒童校本支援　6年支援510所中小學

近年就讀主流中小學的自閉症譜系障礙學生數目持續上升，香港賽馬會慈善信託基金自2015年起，先後撥款超過4.1億元，推出「賽馬會喜伴同行計劃」。計劃6年間已支援510所中小學，服務超過60%於主流學校就讀的自閉兒童和不同學習需要的學生。教育局將於2021/22學年起，常規化上述計劃的校本支援模式。

「計劃」透過家、社、校三方協作的創新服務模式，強化相關服務的質素。在2015/16至2020/21學年期間，計劃以「學校和非政府機構協作」的模式運作，協助學校為自閉學生安排課後校本訓練，加強學童的社交認知、溝通、情緒管理和學習等技巧，讓他們能夠融入學校生活。計劃同時為教師及相關服務人員提供培訓。

在新學年，教育局會銜接和常規化「計劃」的校本支援模式，納入為其「三層支援自閉症」模式下的第二層支援，即額外社會適應技巧小組訓練。「計劃」在未來兩年將繼續推行家庭支援服務，為家長提供有系統的培訓課程，從而及早協助有需要的家庭；亦會建立網上學習平台和自閉症專業人士的網絡，以維繫及支持業界的服務發展。