上訴庭撤郵包販毒案被告定罪　狠批律政司放生更有嫌疑者

20歲青年被指於2016年底向朋友借出其地址，供朋友收取價值約190萬港元的可卡因毒郵包。該名青年及朋友先後被捕，但最終只有該青年被控，經審訊後被裁定販毒罪成，判監23年。青年不服定罪並向上訴庭提出上訴，上訴庭今天（10日）頒下判詞，指原審法官指引陪審團時出錯，故裁定上訴得直。上訴庭更批評律政司，指原審法官在審訊時已明確指出本案證據薄弱，並着律政司考慮向上訴人錄口供指證其友人，惟律政司最終仍決定繼續控告上訴人，而放生罪責更重的人，反映出現行的檢控制度殊不理想。

本案上訴人馬家健被指於2016年向其洪姓朋友提供地址，用作收取一個從巴西聖保羅寄來港、載有共重1,185克可卡因的郵包。上訴人與洪於同年約11月被捕，洪同時被發現其單位內有約11克可卡因，馬則向警方稱只是向洪提供住址替其收件，不知洪用作販毒。2人最初同被控販毒罪，但其後只有馬被解往高院受審，洪最終只就在單位搜獲的可卡因一事被控。

馬最初透過律師代表稱認罪，但當案件轉介高院後，他解僱律師團隊並改為不認罪，並稱發現其律師費由洪支付，懷疑其律師在有利益衝突下唆擺他認罪，最終法官批准他推翻認罪，惟經審訊後他仍被裁定罪成，被判監23年。

馬不服定罪，早前向上訴庭提上訴，上訴庭法官今天於判詞指本案情節特殊，主審法官陳慶偉在審訊時早已指出案中存有很多疑點，並指出證據顯示，上訴人原本的律師團隊有將罪責推給上訴人之嫌，以換取洪得以開脫，指控方應考慮撤控，及向上訴人錄取口供指證洪。不過控方指刑事檢控專員決定堅持檢控上訴人。上訴庭指本案控辯雙方的法律團隊均有問題，而控方接受上訴人認罪，放棄追究另一名嫌疑及罪責較大的人，上訴庭認為會導致案件出現不公義，且反映檢控制度不理想。上訴庭又指出現今本案仍有很多疑問，包括為何控方會就本案撤銷檢控洪，及有否調查原代表馬的律師團隊之行為等。