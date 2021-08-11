警方早質疑違反社團條例　民陣拒披露資金來源

民陣在前年反對修例《逃犯條例》風波中曾舉辦多場遊行，今年4月收到警務處社團事務主任的信件，指民陣在2006年9月取消社團註冊後，根據社交平台資訊顯示，民陣仍以社團形式運作，涉違反《社團條例》，要求其交代6項資料，包括舉辦遊行集會的數目及資金來源等。不過民陣至今仍拒交代有關資料，外界質疑市民捐款去向未明，財政管理成疑。

民陣自成立後一直未有註冊，因沒有開設銀行戶口儲存資金，有指該組織過去收取的款項主要寄存於核心團體，包括已退出民陣的街工及天主教正義和平委員會的銀行戶口中。加上民陣每年舉辦大型遊行時，均有大量參與團體設立街站籌款，更會上繳十分之一的募捐款項予民陣。有消息估算，民陣多年來累積獲得的款項或超過500萬港元，但卻一直沒有公開財政報告及資金運用情況。

其實早在今年3月，有外媒已引述消息指，若港府證實民陣曾獲美國國家民主基金會(NED)資助，或在短時間內被當局以違反《港區國安法》為由取締。約一個月後警務處發出信件，要求民陣於5月初或以前提交包括收入來源、開支和收取資金的銀行戶口等6項資料。

不過，民陣召集人陳皓桓在限期前一天否認民陣是非法社團，強調不會逐項回應社團事務主任的提問，更指「有都唔會交」。警方當時則表示將按實際情況，根據《社團條例》處理涉及社團的案件。