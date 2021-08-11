民陣核心成員身陷囹圄　召集人陳皓桓正服刑

有消息指民陣將於本周內解散，事實上民陣多名核心成員目前亦已身陷囹圄，包括現任召集人陳皓桓，因前年10‧1非法集結案被判囚18個月；而原本擔任司庫的西貢區議員柯耀林，亦涉去年民主派「35+」初選案正被還押，早前已辭去民陣職務。

於2019年反修例示威期間，陳皓桓出任民陣副召集人，其後再接替前沙田區議員岑子杰出任民陣召集人，期間發起多次遊行。至今年5月，陳因前年10‧1非法集結案首次被判入獄，除此之外，陳亦面臨12條控罪，主要涉及非法集結，預計需要入獄3至4年。

另外，前議員范國威和區諾軒，以及岑子杰亦曾擔任民陣召集人，3人現因有份組織或參與泛民初選，被控干犯《港區國安法》下的「串謀顛覆國家政權罪」。范國威和岑子杰現正被還押，范亦於今年3月辭去西貢區議員職務，而岑亦因還押而失去沙田區議員一職。

至於區諾軒，亦因前年8.18日民陣舉行「流水式集會」，被控組織未經批准集結及明知而參與未經批准集結罪，今年4月被判監10個月，他提出減刑上訴及保釋外出，惟保釋被拒。區亦涉於2018年立法會港島區補選期間，在選舉中向他人提供娛樂的舞弊行為罪，區最後被批准以2,000港元簽保守行為18個月。