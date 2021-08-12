長沙灣建超長行人天橋接駁兩屋邨　新技術封路一晚完成組裝

長沙灣近年有多個公營房屋項目落成，為了加強設施共享，香港房屋委員會建造了一條長約145米、闊約6米的跨道行人天橋，連接長沙灣海盈邨及海達邨，橫跨西九龍公路及連翔道16條行車線，成為全港公屋中跨道最長的一條行人天橋。行人天橋明天（13日）啟用，居民來往海達邨至海盈邨只需步行4分鐘，較以前使用興華西街一條較迂迴的行人天橋省卻6分鐘步行路程。而為減低建造天橋對道路交通的影響，建築團隊採用了較新穎的技術，成功僅封路一晚便組裝完成。

海盈邨及海達邨之間橫跨非常繁忙的西九龍公路及連翔道，利用傳統施工方法需要多次封閉不同路段。為減低對公共道路交通的影響，建築團隊先製造橋身，再於海盈邨及海達邨兩旁分別組裝橋身部分，然後同步放下，以接駁安裝天橋。

房屋署總建築師黃至中表示，此方法有助減少封路次數，在2019年12月29日凌晨時分，把連翔道及西九龍公路的相關路段全線封閉，行人天橋的接駁工程於一晚內便完成。

此外，房委會於2015年亦對附近使用行人天橋的人次進行估算，當中包括附近不同的公共屋邨等，相信落成後每天約有1,500人使用，而近年海旁有其他新發展項目，預計屆時亦可照顧居住海旁的居民。

海達邨的工程由2016年底開始，除了興建行人天橋以外，亦有建設不同配套設施。經過多項工程的分階段施工，行人天橋另一邊連接的深水埗康樂文化大樓亦已落成，內含不同康體設施及圖書館。不過，大樓內的康體設施及圖書館啟用時間仍有待康樂及文化事務署接管大樓後方能確定。當中的室內圖書館使用了較新穎和富現代感的設計，並採用木紋色系作牆身物料，並會於其中一角設置飲品區，供市民邊讀書邊嘆咖啡。