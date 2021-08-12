東方日報A1：民陣心虛　勢跟風散水

繼香港教育專業人員協會（教協）日前宣布解散後，有傳民間人權陣線（民陣）亦將於本周內解散。消息指，現仍留下民陣的團體成員代表上周曾「碰頭」討論解散建議，會上主流意見傾向解散，本周五將開會決定。有法律界人士認為，民陣或涉違反《港區國安法》，現在「摺埋」相信作用不大，執法部門若有充分證據，解散組織亦絕非抗辯理由。

有消息指，民陣成員於本周五將召開會議，商討解散決定。早前多個團體已退出民陣，民陣現時僅下8個團體成員，部分現仍留下的團體成員上周曾「碰頭」，商討應否解散，當時主流意見都傾向解散，但要先回自己所屬的團體商議，民陣成員將會本周五再開會，跟進有關解散的決定。至於民陣臨時召集人鍾松輝接受查詢時表示，不作評論。

民陣過去被指資金來源不明，當中或涉外部勢力，可能觸犯《港區國安法》，在此時解散，又是否能逃過一劫？執業大律師龔靜儀指任何人或者組織，從事或者參與過涉嫌違反國安法的行為，均會被追究，舉例指教協去年曾借出辦事處予相關人士宣傳初選，涉事理事有機會與涉案人士一樣或同違國安法。故就算現時民陣「摺埋」，亦「走唔甩」。

她續舉例指，黑社會無惡不作之後解散，難道不會被追究？執法部門若有充分證據，解散不可能成為抗辯理由，但坦言在警方作出拘捕前解散組織，相信能夠成為將來求情理據，例如提出「組織已經解散重犯機會低」，又或者比較容易申請保釋。

於2002年9月成立的民陣，是一個由民間團體組成的平台，多年來均有發動大型的遊行。而在今年3月初，有外媒引述消息指港府正調查民陣是否違反《港區國安法》，又指短時間內有可能會被特區政府取締，引發多個團體包括公民黨、民協等陸續退出民陣。而警方於4月去信民陣，指其違反社團條例，要求提交資料。以至今年的7‧1遊行，鍾松輝表明已完成歷史任務，18年來首次不辦7‧1遊行，又指下年也不會搞。

此外，《東方日報》早前率先揭發民陣資金去向不明，亦無穩定戶口，僅借用當時的成員團體戶口處理資金，而戶口持有人更有洗黑錢嫌疑；加上多年舉行7‧1遊行累積獲得款項或逾500萬元，捐款去向未明、財政管理成疑，資金或涉外部勢力，可能因此觸犯《港區國安法》。鍾松輝當時回應指，民陣已沒有運作，不會舉辦任何活動，又指不清楚資金情況，民陣召集人陳皓桓亦從未向他交代過任何財政情況。

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