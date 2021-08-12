66歲男被連打兩針復必泰 盈健醫療指護士程序出錯已被停職

一名66歲男子昨日（11日）屯門友愛體育館的社區疫苗接種中心，被連打兩劑由內地及德國合研的復必泰疫苗，其後需被送院治理。該接種中心的營運商盈健醫療指出，經初步調查所得，事故當中涉及護士程序出錯，已停止該涉事護士所有職務，

盈健醫療指，當值醫生已即時向衞生署通報及為該名市民進行檢查及監察，其後亦安排病人入院進一步跟進，事件亦已呈報衞生署，我們會加強管理及監察所有在場的醫護人員的工作程序以確保安全。

有營運接種中心經驗的醫護誠信同行主席林哲玄今早（12日）在電台節目上表示，在比較繁忙的中心，護士可能每日要打百幾針，理應相當熟悉程序。對於有指今次事件涉事的護士，曾經在中途離開接種站，林哲玄說，護士為市民打針後，會請接種者用綿花按住針口，之後印出紙本針卡，應該完成整個程序才離開，以免折返後忘記接種進度。

他又指，本港每日接種幾萬劑新冠疫苗，有「一宗半宗」出錯都只是幾萬分之一機率，相信即使接種兩劑疫苗，劑量仍處於安全範圍，毋須太擔心。