《反外國制裁法》擬納入附件三　陳振英：本地立法可釋誤解

因應近年歐美國家屢次以人權問題制裁中國，全國人大常委會6月通過《反外國制裁法》，而港府日前亦表示支持將之納入《基本法》附件三，認為透過本地立法在港實施會較為穩妥，以免被外界炒作。金融界議員陳振英今早(12日)在電台節目指，內地的《反外國制裁法》是框架性條文，相信香港的金融機構、外資公司等，最擔心相關法例若在港實施時存在不確定性，故認為經本地立法程序有助澄清誤解，在諮詢期間亦可讓不同企業表達意見，將不明朗因素減至最少。

他續表示，本地立法可讓不同持份者充分討論，形容機構不用做「盲頭烏蠅」，可有依據做生意。陳相信銀行業最簡單的自保方法，是減少與政治敏感人物往來，令他們使用銀行服務時受到限制，而普通市民則不受影響，但他強調銀行業現時仍持觀望態度。

另一議員鍾國斌亦稱，若《反外國制裁法》在港落實，相信外國在考慮制裁中國及香港時，會更深思熟慮，因相關制裁或造成骨牌效應，同時影響外國在港企業的利益。他形容外國有武器，而香港沒有相關武器就會「蝕底」，故認為要落實《反外國制裁法》，令外國不會輕舉妄動。