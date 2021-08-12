英仙座流星雨料今晚10時出現　西貢郊區大嶼山南為理想追星地點

一年一度的英仙座流星雨料於今日(12日)晚上約10時起現身，屆時市民每小時有機會看到約20至30顆流星！

太空館指出，英仙座流星雨的輻射點會在今晚約10時從東北方升起，隨着輻射點慢慢升高，流星的數量亦隨之增加。天文台指出，本港地區今日天氣部分時間有陽光及炎熱，但亦有一兩陣驟雨。若天氣情況良好，市民在視野廣闊而且光害影響輕微的地區，如西貢郊區和大嶼山南部，就有機會看到流星。

若市民今晚未能出門「追星」，安坐家中睇直播一樣能欣賞流星雨，因為太空館屆時將在網上直播今次天文現象，再由館長即時講解流星雨背後的天文知識和各種觀測方法。

英仙座流星雨每年8月中均會出現，與分別在1月及12月出現的象限儀座流星雨及雙子座流星雨，一同被稱為「年度三大流星雨」。根據太空館資料指出，彗星在太陽系穿梭時會留下大量碎片，當地球在太空中經過碎片群時，大量碎片一同落入地球的大氣層，形成流星雨。由於這些碎片源頭相同，所有流星都會從同一位置輻射而出，天文學家將該位置稱為輻射點，而當輻射點位於英仙座時，就稱為英仙座流星雨。