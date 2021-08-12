美食博覽排頭位市民開閘衝鋒　1元海味盛薈一掃而空

闊別1年的美食博覽今日(12日)在香港會議展覽中心開鑼，仍然深受市民歡迎。今早開幕前1小時已有近80人輪候，有市民提早於今早8時便前來輪候，更帶備購物車、購物袋等，準備入場血拼掃貨，排頭位的市民更將目標瞄準「1蚊優惠」，搶購心水包括和牛、果醋等。至10時正式開展，首批市民已率先衝入場內，不少人爭先購買1蚊「鮑魚花膠海味盛薈」與盆菜。

排頭位的16歲周同學與父母，與家傭前來，他表示一行人今早8時許便已到場排隊，並打算搶購「1蚊優惠」下的抽油煙機與果醋，當獲悉相關優惠是在3樓的「尊貴美食區」時，便指或會放棄買抽油煙機，將搶購目標轉為其他優惠。同樣排在頭10名的市民吳太稱，自己已參加美食博覽10多年，而是次入場希望搶購「1蚊和牛」，預計花近千港元，亦打算使用消費券，但未至於特別「鬆手」，仍會量入為出。

對於是次博覽因應新冠肺炎疫情而取消試食，市民梁太表示贊成「你又拮佢又拮，變咗啲嘢唔係好衞生」，她又指是次同樣會使用消費券「啱就用晒佢」，但認為政府應一次過發放，才可購買較金額的產品。

一到10時，大批市民隨即衝入場內，1港元「鮑魚花膠海味盛薈」旋即被一掃而空。有成功購得的梁太表示感到興奮，並稱自己都是「跟人行」，「我冇諗過會買到」又透露會與家人分享；另有買到「1蚊湯包」的市民趙先生指，自己首次前來美食博覽，打算買一些日常生活貨品，或會把餘下約千港元的消費券花光。