社署邀NGO營辦兒童發展基金第九批計劃　供逾3千名學童參加

兒童發展基金旨在為弱勢社群兒童提供更多個人發展機會，冀減少跨代貧窮。社會福利署邀請有意營辦兒童發展基金第九批計劃的非政府機構提交申請，並在明年第一季推出約30個計劃，計劃提供3,000至3,450個名額。政府為每名參加計劃的兒童，向營辦計劃的非政府機構發放最高26,180港元的津貼。

基金自2008年推行，旨在透過家庭、私人機構、社區及政府的合作，促進10至16歲或正就讀小四至中四弱勢社群兒童的較長遠發展，從而減少跨代貧窮。

社署發言人今（12日）表示，為了讓非政府機構可就其資源分配作出更佳規劃及建立富經驗的友師團隊，政府會繼續以「一加一模式」批出第九批基金計劃，讓每間獲選的機構可一次過獲批兩個分別為期3年的計劃，惟第二個計劃獲確認與否將取決於該機構在推行第一個計劃時的表現。獲選的機構預期可在明年2月開始招募第一個計劃的參加者。

政府會為每名參加計劃的兒童，向機構發放最高26,180港元的津貼，包括23,800港元的培訓津貼及2,380港元的行政費用，以舉辦為參加計劃的兒童、其父母／監護人及友師而設的培訓／計劃。這些計劃會協助參加兒童訂立和實踐個人發展規劃，以及培養建立資產的習慣，為兒童的長遠發展作好準備。

每名參加兒童會獲派1名義務的個人友師，營辦機構亦會為他們提供培訓活動（內容包括自我認識、個人發展、財務管理等），以協助他們訂立具有特定目標的個人發展計劃。

參加者亦會參與為期兩年的目標儲蓄計劃。在計劃的第三年，參加兒童會在營辦機構和友師的指導和監督下，運用有關款項實踐其個人發展規劃。

至今社署已透過非政府機構先後推出8批共169個基金計劃，以及透過學校推出7批共71個校本計劃，超過21,000名兒童受惠。另外，社署在7月已批出第八批共18個校本計劃，預計可惠及超過1,100名新參加者，有關計劃將於2021/22學年推出。

社署將於本月26日為有意營辦計劃的非政府機構舉行網上簡介會。所有填妥的指定申請表格連同所需文件，必須於9月24日下午5時或以前遞交。