東京殘奧港隊健兒一半首出戰　學者倡邀專業評述講解直播賽事

東京2020殘疾人奧運會將於本月24日至下月5日進行，本港派出24名運動員出戰8大運動項目，包括輪椅劍擊、硬地滾球、游泳及羽毛球等。香港殘奧代表團團長胡小玲今日(12日)表示，今屆港隊派出的24名運動員，當中一半是首次出戰，下周會陸續出發到日本。她指運動員們正進行最後集訓，形容他們士氣高昂，相信市民會落力為本港殘疾運動員打氣，延續對東京奧運支持港隊的熱情。

胡小玲出席電台節目表示，體育學院因應疫情而一度關閉訓練場所，不過殘疾運動員並沒有鬆懈，持續訓練。而疫情期間無國際賽事舉行，運動員之間交流大減，故她認為今屆殘奧會將出現很多不確定的情況。胡又期望可加深社會對殘疾運動的認識，培訓更多第二梯隊運動員。

浸會大學體育、運動及健康學系教授劉永松則指出，若想延續社會在東京奧運期間的熱情，政府及傳媒理應加強推廣。他認為，傳媒直播殘奧會比賽越多，關注度會越高，但同有需令市民理解殘奧項目內容，懂得欣賞殘疾運動背後的美感及難度，否則不論電視台等媒體如何播放賽事，氣氛可能都不及早前奧運。

劉永松認為可能很多人不知道殘奧比賽如何進行，舉例在網球方面，球員擊球前，雖然可讓網球觸地兩次，但球場範圍大小不變，換言之球員須控制輪椅走動全場同時擊球。他建議，電視台直播相關賽事時應邀請專業評述員，為市民介紹殘疾運動的賽制及分析技術，增加大眾對殘疾運動的認識。