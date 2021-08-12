美國倡孕婦接種新冠疫苗 本港專家指暫不建議打科興

本港專家暫不建議孕婦打科興疫苗。

孕婦對接種新冠疫苗存有顧慮，美國疾病控制及預防中心（CDC）昨日（11日）發出新建議，敦促全國孕婦接種新冠疫苗，有關建議是鑑於分析顯示疫苗不會增加流產風險。本港專家則指，由於由內地研發的科興疫苗暫未有相關數據，因此暫未建議孕婦接種。

CDC指，有愈來愈多證據顯示，懷孕期間接種新冠疫苗安全及有效，亦無證據顯示新冠疫苗會引致生育問題或增加流產風險，而且美國新冠肺炎疫情嚴重地區，不少未接種疫苗的孕婦染疫後病情嚴重，故發出新建議，敦促全國孕婦接種新冠疫苗，

至於本港孕婦是否也適合接種新冠疫苗？本港感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，由於科興疫苗暫未有相關數據，因此暫未建議孕婦接種科興疫苗。至於本港現正在接種的由內地及德國研發的復必泰疫苗，則適合孕婦等接種，香港婦產科學會亦建議孕婦接種新冠疫苗，減低染疫機會。

他承認不少孕婦對接種疫苗有疑慮，擔心會增加流產風險，建議孕婦若有擔心，可於懷孕第12周後才接種。