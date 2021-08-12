消費券周六截止申請　港府提醒下周一前完成身份核證

5000元電子消費券計劃本周六（14日）截止申請，財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲今早（12日）在電台節目中提醒，有一部分市民選擇電子登記，但卻未有上載身份證副本作認證，估計是誤以為稍遲上載資料，可以延後領取首期消費券，以延長使用期限。王學玲提醒他們最遲要下周一（16日）前完成身份核證，否則申請會作廢，無法領取消費券。

至於書面登記方面，當局亦收到不少無效的書面登記表格，包括沒有附上身份證副本、資料不全等，該局將會向相關市民發短訊，提醒他們重新遞交申請。王學玲指，部分長者未必會查看手機短訊，甚至沒有提供有效的手提電話號碼，建議市民在星期六前，致電政府熱線，核實個人的申請是否完成及有效。

電子消費券派發以來投訴不斷，有個別電子支付平台更一度出現系統擠塞、扣錯錢等問題，被問及會否影響市民日後使用電子支付的意欲。王學玲稱不擔心，又指涉事的電子支付平台一發現出錯，已經在短時間內糾正，認為商戶及用家都需要時間，學習及習慣使用電子支付工具。她又指，當局有要求四個電子支付平台在消費券計劃推展期間，派出「神秘顧客」到市面巡查，主要檢視商戶有否收取額外費用。