分屍動物施巫術　IG宣傳索價2萬　19歲男涉案被捕

近日有人在社交網站Instagram(IG)開設帳戶，自稱可提供占星、靈媒及巫毒服務，幫助男女復合、感情升溫、誘惑性愛等，惟該巫術儀式要用動物的活體奉獻。據了解，有關儀式開價2萬港元。該帳戶上載多張血腥照片，有兔子慘被割喉放血，亦有白老鼠慘遭分屍。據知，警方已拘捕一名涉案19歲男子，稍後交代案情。

涉事的帳戶最早一張相於今年8月1日上載，稱可提供多種服務，包括復合、感情升溫、誘惑性愛、增強溝通及快速拍拖等。巫術師為知名的黑巫師，巫術必須在墓地進行，會拍攝短片傳送給顧客觀看。而法術必須靠獻祭進行，「靠活體動物的內臟、血液，進行供奉交給鬼魂邪靈達成願望，過程很血腥暴力但是效果美滿。」

該帳戶的限時動態中，可見有可愛的兔子慘被割喉放血放在溝渠中，屍體下放有一張畫有神秘符號的紙張。另有照片可見有白老鼠被攔腰分屍，內臟清楚可見，旁邊放有一把利刀，由於太過血腥，被標註為「敏感內容」。

從帳戶中可見，未有人對其巫毒服務感興趣，反之有正義的網民留言，譴責其卑劣行為，另有網民在網上討論事件，稱要報警。據了解，有關「巫術」開價2萬港元，可選擇兔子、倉鼠、青蛙等「獻祭」，表明殺得愈多愈好，有人問可否用貓狗「獻祭」，帳戶持有人則稱貓狗不可行。

消息指，警方昨(11日)以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕一名疑涉案19歲男子，在其身上檢獲一隻兔子、5隻白老鼠，一把匕首和祭祀用品，檢獲的兔及白老鼠經愛護動物協會初步檢驗，證實無表面傷痕，被帶走作進一步檢查。

愛協發言人稱，昨日接獲警方通知，並協助帶走5隻花枝鼠及1隻侏儒兔，會交由獸醫檢查及撰寫報告。愛協十分關注網上流傳的一些懷疑與巫術相關的照片，從照片所見，懷疑有人用暴力、兇殘的手法對待動物。愛協譴責一切殘酷對待動物的行為，並希望市民大眾如發現有任何殘酷對待動物的行為，請立即致電本會24小時熱線2711 1000。由於警方已就此個案立案調查，該會不便透露更多詳情。