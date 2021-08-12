男子被指推跌前區議員容溟舟　辯方指容進逼在先

前沙田區議員容溟舟在去年12月到馬鞍山欣安邨屋邨辦事處監察車位抽籤儀式，期間疑遭一名中年男子以手推胸，令他失平衡倒地。事後中年男子被控普通襲擊罪，案件今天（12日）在沙田裁判法院開審。容溟舟供稱當時因疫情緣故，房署不准居民到辦事處觀看抽籤儀式，但被告堅持要進去觀看，並用左手推他胸口。辯方盤問時就指當時容沒有戴好口罩，向被告步步進逼，被告要用手撐開容。

報稱裝修工人的被告陳健喜，否認一項普通襲擊罪，控罪指他於2020年12月11日在欣安邨欣頌樓地下的屋邨辦事處外襲擊容溟舟。容供稱當時受房署邀請，到屋邨辦事處監察車位抽籤儀式，他約早上11時到達辦事處，當時被告亦想要進入及監察抽籤，惟房署因為疫情原因取消居民監察抽籤的安排，並發出相關通告。容指當時他向被告解釋安排，惟被告堅持入內觀看，其後被告用左手推他右胸，令他失平衡及倒地，事後頸部扭傷須送院醫治。

辯方盤問容時，指容當日與被告對話時語氣很差，及要求被告離開，指容曾向被告說：「你留低電話走啦，使乜你哋睇啫！」。容否認有這樣說過，指當時自己只是邀請被告離開，並提出被告可以透過他的網上專頁觀看直播。

辯方續指，當時容的口罩一度滑落至露出鼻子，並向被告步步進逼。鑑於當時疫情嚴重，被告要用手撐開容。容否認此說法，解釋他說話時口罩自然滑落，又一度指辯方律師的口罩亦「跣左落去」。辯方又指容當時只是「扮嘢」倒地，由倒地至救護車到場有數分鐘時間，期間容一直大字型攤在地上，但都無人理會。容否認此說法，稱自己當時受傷不太清楚，但有叫助理報警。