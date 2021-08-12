美聯前僱員騙一手買家付佣金　認罪判200小時社服

地產代理公司見習營業員詐騙物業買家，訛稱購買一手住宅物業時買方須向地產代理支付佣金，騙取約7.5萬元，事後遭廉政公署起訴。該名營業員早前承認一項欺騙手段取得財產罪，今天（12日）在西九龍裁判法院被判200小時社會服務令。裁判官判刑後，告誡被告：「唔該你，以後唔好用任何手段去欺騙他人。」

被告吳文濠（28歲），案發時為美聯物業代理有限公司（美聯物業）的見習營業員。案情顯示，2016年至2017年期間，被告在美聯物業屯門一間分行工作，但不是持牌地產代理。2017年9月，被告把一名經由其親戚介紹的顧客轉介給美聯物業2名持牌地產代理。及後交易成功，該名顧客以約750萬元購入將軍澳一個一手住宅單位，惟被告卻向對方訛稱，美聯物業可獲佣金約7.5萬元。實際上由於交易涉及一手住宅物業，美聯物業應得的佣金會由發展商所支付，買方不必支付任何佣金。

被告另被控一項使用虛假文書，指他於2017年10月29日使用虛假文書，即一張看來是由美聯物業簽發的臨時收據，意圖誘使上述顧客接受它為真文書。該罪名後來獲控方不提證供起訴。

辯方求情指，被告的報告正面，顯示有悔意，父母亦願意支持並管束被告。裁判官則指，本案案情嚴重，被告欺騙了信任他的人，理應判囚。惟考慮被告初犯、主動認罪，及悉數交還賠償金，故同意感化官建議，判罰被告200小時社會服務令。